Урманов: китайская пара показала платиновое катание. Жаль, нельзя дать две золотые медали

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.



«Наши пары — большие молодцы, но никогда нельзя списывать со счетов китайцев. Хозяева показали не золотое, а платиновое катание.



Что касается судейства, мне показалось, что итоговая таблица объективна. Как жалко, что нельзя дать две золотые медали! Тарасова и Морозов тоже заслужили и показали сопоставимый с китайцами прокат. Когда-то уже было такое, что две пары делили между собой олимпийское золото», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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