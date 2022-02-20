Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны пять последних комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 20 февраля

Кёрлинг, женщины

1. Великобритания.

2. Япония.

3. Швеция.

Горнолыжный спорт, смешанные командные соревнования

1. Австрия (Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц).

2. Германия (Лена Дюрр, Юлиан Раухфус, Эмма Айхер, Александер Шмид).

3. Норвегия (Мария Тереза Твиберг, Фабиан Вилькенс Сольхейм, Теа Луиза Стьернесунд, Тимон Хёуган).



Лыжные гонки, масс-старт, 30 км, свободный стиль, женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.

2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.

Бобслей, мужчины, четвёрки

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис / Канди Бауэр / Александер Шюллер (Германия) — 3.54,30.

2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр / Кристофер Вебер / Кристиан Расп (Германия) +0,37.

3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,79.

Хоккей, мужчины

1. Финляндия.

2. Россия.

3. Словакия.

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