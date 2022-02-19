Мишина и Галлямов: судейство обсуждать не хотелось бы

Чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов подвели итог своего выступления в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
Показав два безупречных проката, Мишина и Галлямов завоевали бронзовые медали, уступив 2,17 балла китайской паре Вэньцзин Суй и Хань Цун. В короткой программе Анастасия и Александр обновили личный рекорд, но уступили китайцам 1,65 балла, в произвольной проигрыш составил 0,52 балла. Отметим, в обеих программах подопечных Тамары Москвиной подвела оценка за компоненты.
«Рады, что соревнования для нас закончились положительным результатом. Любой олимпийской медали нужно радоваться, а то, что мы сегодня не первые, хорошая мотивация улучшать и совершенствовать свои прокаты. Судейство обсуждать не хотелось бы. Просто своими оценками судьи, можно сказать, отправили нам сигнал: ребята, вам надо становиться ещё лучше. Мы готовы к этому», — приводит слова Мишиной и Галлямова телеграм-канал ОКР.
- 19 февраля 2022
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