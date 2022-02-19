Произвольный прокат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде в Пекине. Видео

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, завоевали бронзовые медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 237,71 балла.



Предлагаем посмотреть произвольный прокат Мишиной и Галлямова на ОИ:

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

Золотые медали завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.

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