Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Произвольный прокат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде в Пекине. Видео

Произвольный прокат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде в Пекине. Видео
Комментарии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, завоевали бронзовые медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 237,71 балла.

Предлагаем посмотреть произвольный прокат Мишиной и Галлямова на ОИ:

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

Золотые медали завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022