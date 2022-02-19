Произвольный прокат Мишиной и Галлямова на Олимпиаде в Пекине. Видео

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, завоевали бронзовые медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 237,71 балла.
Предлагаем посмотреть произвольный прокат Мишиной и Галлямова на ОИ:
Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.
Золотые медали завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 19 февраля 2022
-
19:15
-
19:14
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
18:55
-
18:52
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:11
-
18:11
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:25