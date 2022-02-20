Япония — Великобритания, кёрлинг, Олимпиада, финал: когда начало, где смотреть

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится финальный матч женского турнира по кёрлингу между сборными Японии и Великобритании. Начало встречи запланировано на 4:05 мск.



В прямом эфире финал покажет телеканал «Матч! Игра».

Медальный зачёт зимней Олимпиады в Пекине возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (11-8-5). На третью позицию поднялся Китай (9-4-2). Сборная России завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает восьмое место.

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