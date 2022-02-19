Тарасова и Морозов восхищали прокатом и плакали от счастья. Фото серебра фигуристов на ОИ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 239,25 балла.



Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (239,88). Фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, который был заявлен у дуэта в программе, позволил им обойти российскую пару на десятые доли балла.



Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место.



Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоговое положение



1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия).

3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия).

Лучшие кадры с парной произвольной программы — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.