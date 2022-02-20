Лыжные гонки, Олимпиада, женщины, масс-старт: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях лыжниц в масс-старте на 30 км свободным стилем. Начало гонки запланировано на 6:00 мск.



В прямом эфире масс-старт покажет Первый канал.



Состав сборной России на гонку: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Непряева ранее на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Сорина также стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Предстоящий масс-старт будет последней лыжной гонкой на Играх-2022.

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