Лыжные гонки, Олимпиада, женщины, масс-старт: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях лыжниц в масс-старте на 30 км свободным стилем. Начало гонки запланировано на 6:00 мск.
В прямом эфире масс-старт покажет Первый канал.
Состав сборной России на гонку: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.
Непряева ранее на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Сорина также стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Предстоящий масс-старт будет последней лыжной гонкой на Играх-2022.
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