CAS отклонил апелляцию фигуристов США. Награждения команд в Пекине не будет

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене награждения призёров командного турнира на Олимпиаде. Медали победителям и призёрам в Пекине вручены не будут, сообщается на сайте CAS.

Напомним, сборная России, в составе которой выступала Камила Валиева, выиграла олимпийское золото в командном турнире по фигурному катанию, американцы заняли второе место. Позднее стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. Несмотря на это, CAS допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире. Однако церемония награждения призёров командных соревнований была отложена до завершения расследования по делу Валиевой.