Бобслей, Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по бобслею в четвёрках. Третья попытка начнётся в 4:30 мск, финальная — в 6:20.
В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».
Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Четвёрки. Положение после двух попыток
1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис / Канди Бауэр / Александер Шюллер (Германия) — 1.57,00.
2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр / Кристофер Вебер / Кристиан Расп (Германия) +0,03.
3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,38...
7. Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов / Павел Травкин / Алексей Лаптев (Россия) +0,78.
8. Максим Андрианов / Алексей Зайцев / Владислав Жаровцев / Дмитрий Лопин (Россия) +1,12.
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