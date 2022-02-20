Бобслей, Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по бобслею в четвёрках. Третья попытка начнётся в 4:30 мск, финальная — в 6:20.



В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Четвёрки. Положение после двух попыток

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис / Канди Бауэр / Александер Шюллер (Германия) — 1.57,00.

2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр / Кристофер Вебер / Кристиан Расп (Германия) +0,03.

3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,38...

7. Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов / Павел Травкин / Алексей Лаптев (Россия) +0,78.

8. Максим Андрианов / Алексей Зайцев / Владислав Жаровцев / Дмитрий Лопин (Россия) +1,12.

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