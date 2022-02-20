Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Бобслей, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, мужчины, четвёрки: когда начнётся финальная попытка, где смотреть

Бобслей, Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начало, по какому каналу смотреть
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по бобслею в четвёрках. Третья попытка начнётся в 4:30 мск, финальная — в 6:20.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Четвёрки. Положение после двух попыток
1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис / Канди Бауэр / Александер Шюллер (Германия) — 1.57,00.
2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр / Кристофер Вебер / Кристиан Расп (Германия) +0,03.
3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,38...
7. Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов / Павел Травкин / Алексей Лаптев (Россия) +0,78.
8. Максим Андрианов / Алексей Зайцев / Владислав Жаровцев / Дмитрий Лопин (Россия) +1,12.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022