Фигурное катание, Олимпиада, показательные выступления: когда начало, где смотреть

Сегодня, 20 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристы выступят с показательными номерами. Начало запланировано на 7:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на телеканале «Россия 1».

Медальный зачёт зимней Олимпиады в Пекине возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (11-8-5). На третью позицию поднялся Китай (9-4-2). Сборная России завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает восьмое место.

Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на зимних Играх (31).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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