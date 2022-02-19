«Лучшие!!!» Трусова показала фото с Тарасовой и Морозовым

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые заняли второе место в соревнованиях спортивных пар.

«Лучшие!!!» — подписала фото Трусова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

В качестве второго снимка Трусова опубликовала фото табло, снятое после объявления оценок Тарасовой и Морозова. Там все первые три места занимают российские пары. В итоге после проката китайской пары Суй Вэньцзин/Хань Цун россияне стали вторыми, по сумме двух программ уступив хозяевам льда 0,63 балла.

Ранее Трусова осталась на втором месте, несмотря на то что впервые на официальных соревнованиях приземлила пять четверных прыжков.