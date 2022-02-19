Тренер норвежских лыжников: русские говорили, что мы не выдержим погоду, что едем в Сибирь

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал о шутках российских коллег на Олимпиаде в Пекине (Китай). По словам Носсума, россияне подшучивали над ним из-за погодных условий.
«Они часто подкалывали меня. Говорили, что мы не выдерживаем русскую зиму, которая такая же, как в Китае. Говорили, что мы едем в Сибирь.
Было ли у россиян преимущество? Мне трудно сказать. Но они здесь очень хороши, это точно. Да, мы нечасто тренируемся при минус 30. Такие условия нелегко найти. В Норвегии обычно температура так не опускается», — цитирует тренера TV2.
Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоялся мужской марафон. Победителем гонки стал россиянин Александр Большунов.
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- 19 февраля 2022
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