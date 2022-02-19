Суй Вэньцзин и Хань Цун: положили вишенку на торт и очень этим гордимся

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, завоевавшие золотые медали олимпийского турнира спортивных пар в Пекине, подвели итог своего выступления.

Хозяева льда по сумме двух программ на 0,63 балла опередили российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«Это незабываемый вечер. Мы осуществили мечту у себя на родине. Сделали всё, что могли, и выступили потрясающе. Мы заработали девятую золотую медаль для китайской команды. Положили вишенку на торт и очень этим гордимся.



Мы с ранних лет начали заниматься фигурным катанием, но нам говорили: «У вас такое хрупкое телосложение, что вы вряд ли когда-нибудь выиграете». Но мы всё-таки стали победителями. Это очень интересное путешествие. Мы хотели показать на своём примере, что нужно добиваться чего-то в спорте. Если вам нравится этот вид спорта, то вы должны стремиться к высотам, которые покорились нам. Пусть дети об этом знают», — сказал Хань Цун на пресс-конференции.



«Мы очень счастливы, потому что выиграли золотые медали. Если сравнить с Пхёнчханом, медаль поменяла свой цвет. Четыре года назад мы поставили эту цель. Это было очень трудно, было очень много травм, и нам пришлось преодолеть их.



Благодарим всех, кто болел за нас и кто нам помогал. Огромное спасибо тренеру, врачам. У нас было столько разных операций. Думаю, все спортсмены такого уровня проходят через подобное.



Хочу поблагодарить страну за то, что она проводит такие прекрасные Игры. Огромное спасибо всем, кто в нас верит и болеет за нас. Мы доказали, что чего-то стоим», — добавила Суй Вэньцзин.