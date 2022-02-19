Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Тихонов — о женском марафоне: России надо медальки, а то мы отстаём от многих на Олимпиаде

Тихонов — о женском марафоне: России надо медальки, а то мы отстаём от многих на Олимпиаде
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился ожиданиями от женского лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Гонка состоится завтра, 20 февраля. Она завершает лыжную программу Олимпиады.

«Желательно в женском марафоне не остаться без медали. Среди лыжниц сложилась сильная конкуренция. России надо медальки, а то мы отстаём от многих на Олимпиаде. Непряева, Сорина, Рыгалина, Истомина — все они способны занять призовые места», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Сегодня, 19 февраля, в Пекине состоялся мужской марафон. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Норвежец Крюгер: Большунов — лучший лыжник Олимпиады. То, что он сделал, впечатляет
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022