Тихонов — о женском марафоне: России надо медальки, а то мы отстаём от многих на Олимпиаде

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился ожиданиями от женского лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Гонка состоится завтра, 20 февраля. Она завершает лыжную программу Олимпиады.



«Желательно в женском марафоне не остаться без медали. Среди лыжниц сложилась сильная конкуренция. России надо медальки, а то мы отстаём от многих на Олимпиаде. Непряева, Сорина, Рыгалина, Истомина — все они способны занять призовые места», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Сегодня, 19 февраля, в Пекине состоялся мужской марафон. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов.

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