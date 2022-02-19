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Дэвис и Смолкин показали, как их встретили на тренировочном катке в США после ОИ-2022

Дэвис и Смолкин показали, как их встретили на тренировочном катке в США после ОИ-2022
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступавшие на Олимпийских играх в Пекине в танцах на льду, показали, как их встретили на Novi Ice Arena в США, где они тренируются под руководством Игоря Шпильбанда.

«Одно из самых главных событий этого сезона подходит к концу. Счастливы вернуться к тренировочному режиму, чтобы подготовиться к новым стартам!

Тем более когда нас так тепло встречают. Спасибо нашей команде и всем спортсменам Novi Team за такую поддержку!!!» — написала Дэвис на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

В личном турнире Олимпийских игр в Пекине Диана и Глеб заняли 14-е место. Как серебряные призёры чемпионата России – 2022 они имеют право выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

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