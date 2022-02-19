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Хань Цун ответил на вопрос о том, помогали ли ему и Суй Вэньцзин судьи

Хань Цун ответил на вопрос о том, помогали ли ему и Суй Вэньцзин судьи
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Китайский фигурист Хань Цун, выступающий в спортивной паре с Суй Вэньцзин, ответил на вопрос российского журналиста о том, помогли ли им судьи завоевать золотые медали домашней Олимпиады.

Хозяева льда по сумме двух программ на 0,63 балла опередили российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«Вы задали очень прямой вопрос. Фигурное катание — это такой вид спорта, где нас оценивают судьи. И это также спорт, где мы бросаем себе вызов. Все пары пытаются делать очень сложные элементы на льду, и мы верим в судей. Если допустить мысль о предвзятом судействе, то я бы засомневался в том, что нас справедливо оценивали в Пхёнчхане. Будем ли мы подвергать сомнению результаты Пхёнчхана? Я не думаю, что это правильно.

Мы должны верить судьям. У них есть свои принципы выставления оценок. Им надо смотреть на нашу технику, на исполнение элементов, чтобы выставлять баллы. Так что я считаю, что сегодняшние оценки справедливые и беспристрастные. Признателен за то, что вы задали свой вопрос. Спасибо и за то, что у вас есть сомнения по поводу оценок судей. Но вы должны понимать, что в виде спорта, где результаты зависят от оценок, мы должны полагаться на судей и доверять им», — сказал Хань Цун.

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