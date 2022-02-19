Мишина и Галлямов поблагодарили тренеров за олимпийскую медаль в личном турнире

Действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что значит для них бронзовая медаль олимпийского турнира спортивных пар.
Первое место заняла китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун. Серебряными призёрами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Все призёры показали безошибочные прокаты.
«Для нас эта медаль значит то, что вся работа, которую мы проделали вместе с тренерами, не напрасна и принесла свои плоды. Сегодня и вчера мы сделали всё, что могли. Очень благодарны своим тренерам и всем, кто с нами работал. Довольны, что у нас всё получилось», — сказала Мишина на пресс-конференции.
«Мы очень рады этой награде. Очень благодарны нашей команде за то, что они нас подготовили. Наверное, для каждого спортсмена это очень важный этап в карьере, особенно когда он выигрывает олимпийскую награду», — добавил Галлямов.
- 19 февраля 2022
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