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Владимир Морозов: думаю, все сегодня рады своим наградам и медалям

Владимир Морозов: думаю, все сегодня рады своим наградам и медалям
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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгений Тарасовой, оценил результаты олимпийского турнира.

Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали, по сумме двух программ уступив 0,63 балла китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун. Бронзовыми призёрами также стали россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Думаю, все сегодня рады своим наградам и медалям. Для каждого спортсмена олимпийская награда считается вершиной спортивной карьеры. Это очень много для нас значит. Последние четыре года мы работали только для сегодняшнего момента и сегодняшней медали», — сказал Морозов на пресс-конференции.

Для Тарасовой и Морозова это была вторая Олимпиада. В Пхёнчхане-2018 они стали серебряными призёрами в командном турнире, а личный завершили на четвёртом месте.

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