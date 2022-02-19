Владимир Морозов: думаю, все сегодня рады своим наградам и медалям

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгений Тарасовой, оценил результаты олимпийского турнира.

Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали, по сумме двух программ уступив 0,63 балла китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун. Бронзовыми призёрами также стали россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов.



«Думаю, все сегодня рады своим наградам и медалям. Для каждого спортсмена олимпийская награда считается вершиной спортивной карьеры. Это очень много для нас значит. Последние четыре года мы работали только для сегодняшнего момента и сегодняшней медали», — сказал Морозов на пресс-конференции.

Для Тарасовой и Морозова это была вторая Олимпиада. В Пхёнчхане-2018 они стали серебряными призёрами в командном турнире, а личный завершили на четвёртом месте.