Призёры Олимпиады-2022 в парном катании ответили на вопрос об участии в чемпионате мира

Победители Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также российские дуэты Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов на пресс-конференции ответили на вопрос об участии в чемпионате мира 2022 года.

Первенство планеты пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

Суй Вэньцзин: «Мы ещё не обсуждали следующий шаг. Сейчас хотели бы просто отпраздновать победу. Поговорим с нашим тренером, и, думаю, он поможет нам с выбором».

Евгения Тарасова: «Мы ещё это не обсуждали, но думаю, что да, поедем».

Анастасия Мишина: «Мы планируем ехать на чемпионат мира».

Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира. Свой титул они завоевали в 2021 году в Стокгольме.