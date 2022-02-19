Призёры Олимпиады-2022 в парном катании ответили на вопрос об участии в чемпионате мира
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Победители Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также российские дуэты Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов на пресс-конференции ответили на вопрос об участии в чемпионате мира 2022 года.
Первенство планеты пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.
Суй Вэньцзин: «Мы ещё не обсуждали следующий шаг. Сейчас хотели бы просто отпраздновать победу. Поговорим с нашим тренером, и, думаю, он поможет нам с выбором».
Евгения Тарасова: «Мы ещё это не обсуждали, но думаю, что да, поедем».
Анастасия Мишина: «Мы планируем ехать на чемпионат мира».
Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира. Свой титул они завоевали в 2021 году в Стокгольме.
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