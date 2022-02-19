Россия сократила отставание от Норвегии по общему количеству медалей после 13-го дня ОИ

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине по состоянию на 19 февраля сохраняет второе место в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград. 19 февраля российские спортсмены завоевали ещё четыре медали.
Золото в марафоне выиграл российский лыжник Александр Большунов, а его соотечественник Иван Якимушкин стал серебряным призёром. Спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов выиграла серебро в соревнованиях по фигурному катанию. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призёрами.
Всего сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала 31 медаль – 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству медалей сборная России находится на втором месте, сократив отставание от первого места до четырёх медалей.
Лидирует по этому показателю сборная Норвегии, которая завоевала в общей сложности 35 медалей — 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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