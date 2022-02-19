Клебо ответил Сорину, который посоветовал норвежцам изменить тренировки

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина. Ранее Сорин предположил, что норвежцам стоит больше тренироваться в тяжёлых условиях, чтобы успешнее конкурировать с россиянами.
«Пусть Сорин говорит, что считает нужным. Я буду тренироваться в тех же условиях, как и раньше. На мой взгляд, это хорошо работает.
В прошлом году у нас хорошо получалось. В этом году, как мне кажется, мы тоже не промахнулись. Я сделал всё, что было в моих силах, это главный старт, где я взял больше всего медалей. В целом мы должны быть довольны, хотя и есть разочарование от первой и последней гонок», — цитирует Клебо TV2.
Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоялся мужской спринт. Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, а Клебо сошёл с дистанции.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 19 февраля 2022
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