Как вы считаете, засудили ли Тарасову и Морозова на Олимпиаде?

Турнир спортивных пар на Олимпийских играх – 2022 в Пекине завершился победой китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун. По сумме двух программ хозяева льда на 0,63 балла опередили россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

При этом Тарасова и Морозов, как бронзовые призёры Анастасия Мишина и Александр Галлямов, безупречно откатали как короткую, так и произвольную программы, а Суй Вэньцзин ошиблась при исполнении параллельного прыжка, однако китайская пара чисто исполнила четверную подкрутку.

Предлагаем читателям «Чемпионата» ответить на вопрос: «Как вы считаете, засудили ли Тарасову и Морозова на Олимпиаде?»

Напомним, пары, занявшие первое и второе места, уже соперничали на Олимпиаде-2018. Но тогда Тарасова и Морозов неудачно выступили в произвольной программе и остались без медалей.