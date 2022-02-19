Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Как вы считаете, засудили ли Тарасову и Морозова на Олимпиаде?

Как вы считаете, засудили ли Тарасову и Морозова на Олимпиаде?
Комментарии

Турнир спортивных пар на Олимпийских играх – 2022 в Пекине завершился победой китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун. По сумме двух программ хозяева льда на 0,63 балла опередили россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

При этом Тарасова и Морозов, как бронзовые призёры Анастасия Мишина и Александр Галлямов, безупречно откатали как короткую, так и произвольную программы, а Суй Вэньцзин ошиблась при исполнении параллельного прыжка, однако китайская пара чисто исполнила четверную подкрутку.

Предлагаем читателям «Чемпионата» ответить на вопрос: «Как вы считаете, засудили ли Тарасову и Морозова на Олимпиаде?»

Напомним, пары, занявшие первое и второе места, уже соперничали на Олимпиаде-2018. Но тогда Тарасова и Морозов неудачно выступили в произвольной программе и остались без медалей.

Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза! Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022