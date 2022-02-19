Турнир спортивных пар на Олимпийских играх – 2022 в Пекине завершился победой китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун. По сумме двух программ хозяева льда на 0,63 балла опередили россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова.
При этом Тарасова и Морозов, как бронзовые призёры Анастасия Мишина и Александр Галлямов, безупречно откатали как короткую, так и произвольную программы, а Суй Вэньцзин ошиблась при исполнении параллельного прыжка, однако китайская пара чисто исполнила четверную подкрутку.
Предлагаем читателям «Чемпионата» ответить на вопрос: «Как вы считаете, засудили ли Тарасову и Морозова на Олимпиаде?»
Напомним, пары, занявшие первое и второе места, уже соперничали на Олимпиаде-2018. Но тогда Тарасова и Морозов неудачно выступили в произвольной программе и остались без медалей.
- 19 февраля 2022
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