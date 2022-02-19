Петухов считает, что российские лыжницы окажут сопротивление Йохауг в марафоне на ОИ-2022

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов рассказал об ожиданиях от женского марафона, который состоится на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завтра, 20 февраля.
«Терезе Йохауг очень вынослива — она фаворит завтрашнего марафона. Наши спортсменки с российским характером, и та непредсказуемая погода, которая сейчас в Китае, как раз подходит нашим участницам. Поэтому наши девушки окажут достойное сопротивление Йохауг.
Наталья Непряева может побороться за подиум, почти за золотую награду. Для остальных наших девочек непредсказуемо, как сложится гонка», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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