Петухов считает, что российские лыжницы окажут сопротивление Йохауг в марафоне на ОИ-2022

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов рассказал об ожиданиях от женского марафона, который состоится на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завтра, 20 февраля.



«Терезе Йохауг очень вынослива — она фаворит завтрашнего марафона. Наши спортсменки с российским характером, и та непредсказуемая погода, которая сейчас в Китае, как раз подходит нашим участницам. Поэтому наши девушки окажут достойное сопротивление Йохауг.



Наталья Непряева может побороться за подиум, почти за золотую награду. Для остальных наших девочек непредсказуемо, как сложится гонка», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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