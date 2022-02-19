Навка: если бы Олимпиада проходила в другой стране, китайцам снизили бы больше баллов

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка оценила результаты олимпийского турнира спортивных пар.
Победу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине одержала китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, уступив 0,63 балла, стали вторыми. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – третьими. Ещё один российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершил олимпийский турнир на четвёртой позиции.
«Что касается китайской пары. Несомненно, они выдающиеся спортсмены и великолепно катались, но все мы видели эту помарку. Нужно отметить, что, если бы Олимпиада проходила в какой-то другой стране, конечно, им бы снизили больше баллов.
У нас две медали на Олимпийских играх. Я поздравляю мою уважаемую Тамару Николаевну Москвину. Знаю, что она ехала за золотом со своими двумя парами. Но ребята выступили достойно. Очень больно и обидно, но тем не менее это отличный результат. Я уверена, что все счастливы, довольны», — приводит слова Навки «РБК Спорт».
- 19 февраля 2022
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