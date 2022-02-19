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Йоханнес Бё показал рисунок, который радовал его во время Олимпийских игр

Йоханнес Бё показал рисунок, который радовал его во время Олимпийских игр
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он выложил фото рисунка, который помогал ему во время Олимпиады в Пекине (Китай). На рисунке представлен он, его супруга и маленький сын. Также там говорится: «Добро пожаловать домой, папа. Мы любим тебя!»

«Этот маленький рисунок на моём столике рядом с кроватью давал мне радость и вызывал улыбку в течение всей Олимпиады! Спасибо за ваши позитивные слова и поддержку в течение этих невероятных недель. Хоть в жизни есть вещи поважнее медалей и успеха, этот период останется великолепным воспоминанием в моей жизни», — написал Бё.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Йоханнеса.

На Олимпийских играх в Пекине Бё выиграл четыре золотые и одну бронзовую медаль.

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