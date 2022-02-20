Траньков опубликовал пост в «Инстаграме» после серебра Тарасовой и Морозова на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме» после серебра Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпийских играх в Пекине. Траньков тренировал пару после Игр-2018.
«Сначала они не замечают тебя, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь», — подписал фото с олимпийской медалью Траньков.
Фото можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».
В комментариях Транькова поздравили многие знаменитые спортсмены.
«Обратная сторона медали золотая!» — написала Татьяна Волосожар, супруга и партнёрша Транькова.
«Никто не говорил, что будет легко», — отметила двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева.
«Очень круто, Макс! Поздравляю с прокатом ребят! Следила и болела на протяжении всего сезона. Сегодня до мурашек!» — написала Елена Ильиных.
«Поздравляю!» — написала олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алёна Савченко.
«Золотые слова», — подытожил Евгений Плющенко.
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