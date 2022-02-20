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Глава Росгвардии поздравил Большунова с победой в марафоне

Глава Росгвардии поздравил Большунова с победой в марафоне
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Глава Росгвардии генерал армии РФ Виктор Золотов поздравил российского лыжника Александра Большунова с очередной золотой медалью на Олимпиаде в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба ведомства. Большунов накануне, 19 февраля, стал победителем марафона.

Это уже третья золотая медаль Большунова на Олимпийских играх в Пекине. Ранее он выиграл скиатлон, а также стал победителем в эстафете в составе сборной России.

Глава ведомства отметил, что эта победа в очередной раз доказала способность наших лыжников конкурировать с опытными соперниками и завоёвывать олимпийские награды в напряжённой борьбе.

Большунов является инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в чине капитана.

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