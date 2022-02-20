Вайцеховская: Китай показал, что является дремучей, дурно пахнущей и кормящей страной

Российская журналистка Елена Вайцеховская раскритиковала организацию Олимпийских игр в Пекине (Китай). Уже сегодня, 20 февраля, Олимпиада будет официально закрыта.

«Что могу сказать по поводу Игр-2022, которые фактически закончены. Китай сделал невероятное. Он показал всему миру, что является абсолютно неорганизованной, дремучей, дурно пахнущей и дурно кормящей гостей страной, способной вызвать даже у ко всему привыкших спортсменов только одно желание — как можно быстрее уехать. Как им это удалось, для меня загадка, поскольку я помню и другой Китай. Которого, похоже, больше нет.



Что мешало сделать в «пузыре» нормальные магазины, нормальную еду (Йоханнес Клебо, просидевший ночь в туалете, передаёт вам привет, господа!), поставить уличные обогреватели на остановках и включить отопление в автобусах, так и останется тайной.



В сухом остатке — мерзкое послевкусие. От Игр, отданных стране, не способной, как выяснилось, провести их даже не хорошо, а хотя бы достойно…



Даже интересно, что скажет на церемонии закрытия Томас Бах...» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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