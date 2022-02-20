Анастасия Мишина: хотелось бы взять реванш, но согласятся ли наши соперники

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, оценила результат, показанный в личном турнире Олимпийских игр – 2022.

Действующие чемпионы мира, показав два безупречных проката, стали бронзовыми призёрами.

«Когда мы до этого катали программы и все элементы шли хорошо, то было такое, наверное, привычное ощущение: если мы всё делаем, то молодцы, мы выигрываем. Здесь мы понимали, что это так работать не будет, поэтому мы просто довольны тем, что у нас всё получилось.

Расстроились ли? Наверное, если спортсмен делает всё, что может, то радости всё равно больше. Мы будем продолжать работать, и это третье место даёт нам мотивацию работать усерднее. Хотелось бы взять реванш, но это зависит от того, согласятся ли наши соперники», — приводит слова Мишиной пресс-служба ФФККР.