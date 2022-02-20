Вероника Степанова обратилась к Камиле Валиевой

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Очень хочется поддержать нашу нежную и очень сильную девочку! Ты невероятна! Камила, мы тебя очень любим!» — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

На текущей Олимпиаде Валиева завоевала золото в составе сборной России в командном первенстве. В соревнованиях фигуристок-одиночниц Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной программе 15-летняя спортсменка дважды упала, а также ошиблась при исполнении некоторых элементов и заняла четвёртое место.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю Валиеву к участию в личном турнире на Олимпийских играх, несмотря на положительный допинг-тест.

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