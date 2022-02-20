Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
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Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после победы сборной Австрии в смешанных командных соревнованиях по горнолыжному спорту.
В активе сборной России 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. У Австрии стало 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей.
Медальный зачёт возглавляет Норвегия (15 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей). Второе место занимает Германия (11-9-5). На третьей позиции располагается Китай (9-4-2). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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