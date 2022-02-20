В предпоследний день Олимпиады на Играх выявили один случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки на зимней Олимпиаде в Пекине (Китай) был зарегистрирован один случай заражения коронавирусной инфекцией.



В субботу, 19 февраля, в предпоследний день Игр в Пекин прибыли 26 человек, связанных с проведением зимней Олимпиады, в том числе 13 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту ни одного случая заражения коронавирусом выявлено не было, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.



По итогам тестирования в олимпийском «пузыре», где за сутки сделали 66 937 тестов, было сообщено об одном подтвержденном положительном случае среди спортсменов и официальных лиц команд.



Зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и завершатся сегодня, 20 февраля. Всего на них разыгрывается 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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