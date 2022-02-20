Букин об Олимпиаде в Пекине: будем делать всё, чтобы вернуться в эту атмосферу ещё раз

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, написал пост о своих чувствах на Олимпиаде в Пекине.
«Олимпийские игры — это незабываемые эмоции и опыт, мы очень рады. что смогли всё это испытать и пережить! Будем делать всё, чтобы вернуться в эту атмосферу ещё раз», — написал фигурист в своём «инстаграме», добавив смайлы благодарности.
Илья Авербух прокомментировал: «Вы фантастическая пара и ваши победы придут!!! Болею за вас!!!»
Напомним, на ОИ-2022 танцевальная пара Букина и Александровой в ритм-танце заняла 5 место, а после произвольного танца опустились на итоговое шестое место, в сумме набрав 205,07 балла.
В январе 2022 года Букин и Степанова выступили на чемпионате Европы в Таллине, где стали серебряными призёрами.
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