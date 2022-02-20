Дмитрий Губерниев отреагировал на снятие Натальи Непряевой с марафона на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение российской лыжницы Натальи Непряевой сняться с марафона свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсменка снялась по ходу гонки.

«Непряева задачу на Олимпийские игры выполнила сполна! Спасибо, Наташа! Непряевой силы пригодятся и после Пекина, она лидер и фаворит Кубка мира!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Непряева ранее на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Женский масс-старт является последней лыжной гонкой на Играх-2022

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.