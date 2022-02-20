Терезе Йохауг лидирует после половины марафона на Олимпиаде в Пекине
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг лидирует после половины марафона на 30 км свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. Второе место занимает американка Джессика Диггинс. Третьей идёт шведка Эбба Андерссон. Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, занимает девятое место.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Масс-старт. 30 км свободным стилем. Женщины
Положение после 15 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 41.44,8.
2. Джессика Диггинс (США) +27,0.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +1.15,4…
9. Татьяна Сорина (Россия) +1.36,1.
10. Мария Истомина (Россия) +1.36,5...
15. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.20,0.
Наталья Непряева снялась с гонки.
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