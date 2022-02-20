Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Терезе Йохауг лидирует после половины марафона на Олимпиаде в Пекине

Терезе Йохауг лидирует после половины марафона на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Норвежская лыжница Терезе Йохауг лидирует после половины марафона на 30 км свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. Второе место занимает американка Джессика Диггинс. Третьей идёт шведка Эбба Андерссон. Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, занимает девятое место.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Масс-старт. 30 км свободным стилем. Женщины
Положение после 15 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 41.44,8.
2. Джессика Диггинс (США) +27,0.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +1.15,4…
9. Татьяна Сорина (Россия) +1.36,1.
10. Мария Истомина (Россия) +1.36,5...
15. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.20,0.

Наталья Непряева снялась с гонки.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Дмитрий Губерниев отреагировал на снятие Натальи Непряевой с марафона на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022