Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Российские лыжницы остались без медалей в марафоне на Олимпиаде-2022. Золото — у Йохауг

Российские лыжницы остались без медалей в марафоне на Олимпиаде-2022. Золото — у Йохауг
Комментарии

Норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла марафон на 30 км свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стала американка Джессика Диггинс. Бронза досталась финке Кертту Нисканен. Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, заняла пятое место.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины
Масс-старт. 30 км свободным стилем
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.
2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) +2.35,4.
5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2...
9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1...
17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.

Российская лыжница Наталья Непряева снялась по ходу гонки.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
20 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
1:24:54.0
2
Джессика Диггинс
США
+1:43.3
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+2:33.3
Новость по теме
Дмитрий Губерниев отреагировал на снятие Натальи Непряевой с марафона на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022