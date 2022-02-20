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Норвегия обошла Россию и победила в медальном зачёте лыжных гонок на Олимпиаде в Пекине

Норвегия обошла Россию и победила в медальном зачёте лыжных гонок на Олимпиаде в Пекине
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Сборная Норвегии победила в медальном зачёте лыжных гонок на Олимпиаде в Пекине. Благодаря золотой медали Терезе Йохауг в марафоне на 30 км свободным стилем Норвегия обошла в таблице Россию.

В активе сборной Норвегии 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали в лыжных гонках на Играх-2022. У сборной России 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. При этом по общему количеству медалей в лыжных гонках российская команда заняла первое место, которое обеспечила себе ещё накануне, 19 февраля.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины
Масс-старт. 30 км свободным стилем
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.
2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3...
5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2...
9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1...
17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.

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