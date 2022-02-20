Американка Локли заблудилась на финише и пошла на ещё один круг в масс-старте на ОИ-2022
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В эти минуты в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 состоялись соревнования лыжниц в масс-старте свободным стилем на 30 км. Победу одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг, серебряным призёром стала американка Джессика Диггинс (+1:43.3). Бронза досталась финке Кертту Нисканен (+2:33.3). Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина (+2:37.2), заняла пятое место.
Примечательно, что лыжница из США Софи Локли заблудилась и не пошла на финиш, вместо этого выйдя на ещё на один круг. Таким образом, она потеряла и время, и позиции, став лишь 15-й с отставанием от лидера +6:27.2, а могла стать — 13-й.
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