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В сборной России прокомментировали итоги женского марафона на Олимпиаде

В сборной России прокомментировали итоги женского марафона на Олимпиаде
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги марафона на Олимпиаде в Пекине. Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, заняла пятое место.

«Сорина была в от медали. На финишной прямой силы покинули её, не смогла побороться. Обидно, что был такой шанс, который мы не смогли использовать. Но было очень близко. Был шанс завоевать бронзу. Девятое место для Истоминой отличный результат. Будем надеяться, что она будет и дальше прогрессировать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины
Масс-старт. 30 км свободным стилем
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.
2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.
5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2...
9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1...
17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.

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