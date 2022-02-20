Микаэла Шиффрин не завоевала ни одной медали на Олимпийских играх — 2022

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин неудачно выступила на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она не смогла завоевать ни одной медали.

Сегодня, 20 февраля, сборная США осталась без медали в смешанных командных соревнованиях. Ранее Микаэла не финишировала в первой попытке в слаломе и гигантском слаломе. В супергиганте она стала 9-й, в скоростном спуске — 18-й. В суперкомбинации американка вновь не смогла финишировать (в слаломе).

26-летняя Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте, многократная победительница этапов Кубка мира.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.