Микаэла Шиффрин не завоевала ни одной медали на Олимпийских играх — 2022

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин неудачно выступила на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она не смогла завоевать ни одной медали.
Сегодня, 20 февраля, сборная США осталась без медали в смешанных командных соревнованиях. Ранее Микаэла не финишировала в первой попытке в слаломе и гигантском слаломе. В супергиганте она стала 9-й, в скоростном спуске — 18-й. В суперкомбинации американка вновь не смогла финишировать (в слаломе).
26-летняя Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте, многократная победительница этапов Кубка мира.
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- 20 февраля 2022
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