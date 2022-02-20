Россия без медалей в лыжном марафоне ОИ-2022, «Тоттенхэм» обыграл «МС». Главное к утру

Норвегия одержала победу в последней лыжной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), Россия опустилась в медальном зачёте, а «Тоттенхэм» в яркой игре победил на выезде лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».