Россия без медалей в лыжном марафоне ОИ-2022, «Тоттенхэм» обыграл «МС». Главное к утру
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Норвегия одержала победу в последней лыжной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), Россия опустилась в медальном зачёте, а «Тоттенхэм» в яркой игре победил на выезде лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Российские лыжницы остались без медалей в марафоне на Олимпиаде-2022. Золото — у Йохауг.
- Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
- «Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити» благодаря голу Кейна на 95-й минуте.
- Андрей Корешков в первом раунде нокаутировал Ренкаунтри в соглавном бою на Bellator 274.
- Чалов отдал голевую передачу и помог заработать пенальти в матче «Базеля» с «Лозанной».
- «ПСЖ» потерпел второе поражение в Лиге 1, уступив «Нанту». Неймар не реализовал пенальти.
- Экипаж Ростислава Гайтюкевича стал 7-м в соревнованиях бобслеистов на Олимпиаде в Пекине.
- Любушкин стал игроком «Торонто». «Аризона» в результате обмена получила Ника Ритчи.
- Результаты UFC Вегас 48.
- Дубль Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» .
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