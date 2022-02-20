Бородавко – о сходе Непряевой на масс-старте: скорее всего, есть какая-то веская причина

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение о сходе Натальи Непряевой в лыжном масс-старте на 30 км на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



«В какой-то степени Денис Спецов (после масс-старта на 30 км. – Прим. «Чемпионата») был недоволен лыжами. Были какие-то проблемы.



Изначально мы планировали, что Наталья Непряева будет стартовать в марафоне. Но что-то с самого начала пошло не так. Она разминалась достаточно активно, но что-то пошло не так, и она после первого круга сошла. Поговорить с ней не успел, она уже уехала. Скорее всего, есть какая-то веская причина.



Условия сегодня для всех были одинаковые, хотя был сильный шквалистый ветер, порывы были жёстче, чем у парней. Трудно сказать, почему жюри сегодня не приняли какое-то решение, не было даже обсуждения», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Напомним, победу одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг, серебряным призёром стала американка Джессика Диггинс (+1:43.3). Бронза досталась финке Кертту Нисканен (+2:33.3). Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина (+2:37.2), заняла пятое место.

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