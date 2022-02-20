Тренер сборной России: Саня Большунов с утра уже тридцатник навернул

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от следующих этапов Кубка мира после Олимпиады в Пекине и оценил состояние Александра Большунова.
«Сезон продолжается. Задача у Непряевой после Олимпийских игр — взять лидерство в зачёте Кубка мира. В Лахти кто-то будет пропускать гонки, но это зависит от поставленной цели и задачи. Саня Большунов сегодня с утра уже «тридцатник» навернул, поэтому перед тем, как нести флаг, он потренировался.
Новый формат этапа в Фалуне? Ничем он не будет отличаться: девушки буду соревноваться с девушками, ребята с ребятами. FIS будет пробовать новые варианты. Не все команды обладают большим подбором спортсменов, а по одному всегда найдётся.
Это наш пик карьеры? Не факт, что это так. Сколько у Большунова будет желания и сил, столько он и пробегает. Мы только будем в этом ему помогать. Будем ждать, что к следующим Олимпийским играм подрастёт молодежь и закроет медальный план», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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