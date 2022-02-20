Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин: чувствую, что подвела команду

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин оценила выступление сборной США в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине и прокомментировала свои результаты на Играх-2022. 26-летняя спортсменка на Олимпиаде-2022 не завоевала ни одной медали. Сборная США в командном турнире стала четвёртой.



«Сегодня вся наша команда постаралась показать свои лучшие результаты. Мы заняли четвёртое место, но могли завоевать бронзу, серебро и даже золото, потому что у нас есть для этого потенциал. Я горжусь этим.



В какой-то степени чувствую, что подвела команду. Хотела всем помочь, но внутри есть ощущение, что мы проиграли из-за меня. У каждого из нас такое ощущение, но мы выходили и сражались вместе — такое редко бывает. Сейчас у нас есть и сила, и глубина состава, чего раньше не было.



Олимпиада — большой турнир, который на 100 процентов ориентирован на спорт, но это ещё и три недели моей жизни. И за эти три недели не было периода, когда бы я не испытывала чувства разочарования, сожаления, надежды, оптимизма, пессимизма, триумфа и неудачи. Такова жизнь», — сказала Шиффрин после соревнований.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.