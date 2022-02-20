Сорин — о планах на концовку сезона: вторым-третьим местом будет сложно кого-то удивить

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о задачах спортсменов своей группы на оставшуюся часть сезона и высказался о вероятном намерении норвежки Терезе Йохауг прекратить выступления на Олимпиадах.



«Сегодня моя группа прилетает домой, отдыхает три дня и улетает на этап Кубка мира в Лахти. Сейчас уже будет сложно удивить кого-то вторым-третьим местом. Все будут ждать золотые медали, большое количество наград. Эту планку надо будет удерживать, учитывая, что норвежцы практически забирали всё золото на последних чемпионатах мира, кроме скиатлона. Когда видишь, как выступают все спортсменки, ты уже грустишь, что у тебя четвёртое-пятое место, а не медаль.



Считаю, что Терезе [Йохауг] не была в космосе на этой Олимпиаде. Ни у кого не вызывало сомнений, что она выиграет на дистанции 30 км. Не считаю, что хорошо, если Терезе не будет на следующей Олимпиаде.



Насчёт изменений в планах подготовки пока ничего не знаю. Понятно, что нужно не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше не в плане результата, а в плане организационных моментов. Наверное, сейчас уделим больше внимания резерву. Поколение 95-96 г.р. как начало стегать в юниорах, так и сейчас ничего не изменилось. Гипотеза о том, что наши спортсмены в юниорах всё выигрывают, уже поменялась. Наши девушки были лучшими в юниорах, брали медали и сейчас это тоже подтверждают. Я считаю, что та система, где много смешанных групп и нет одного тренера по женщинам и одного тренера по мужчинам, работает. В каждой группе есть свои лидеры и каждый тренер работает с этими лидерами. У нас есть лидер Большунов, но остальные ребята являются одними из лидеров в своих группах, и по итогу они дают этот результат», — передает слова Егора Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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