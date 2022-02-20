Тренер сборной России: были критические моменты, но мысли сняться у Сориной не было

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал ход лыжной гонки в масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) лыжницы Татьяной Сориной, которая финишировала пятой с отставанием +2:37.2.
«В конце Татьяна уже просто бросила бороться и поэтому пустила шведку. Мысли сняться с гонки не было, она же не теряла контакт с группой. Были критические моменты, когда было не то дыхание, и темп не такой высокий был, но она достаточно быстро обратно возвращалась, и лыжи сегодня очень хорошо работали.
На финише она даже не пробовала. Она опередила шведку перед финишем, а на финишной прямой так и не опередила Нисканен. Порыв ветра вызвал спазмы дыхательных путей, и её немножко выбил из колеи.
Сокращать дистанцию сегодня не стоило. Нормальные условия. У мужиков вчера тоже нормальные условия были. Они вчера бежали час и 11 минут, девчонки сегодня бежали час 25 минут, то есть абсолютно нормальные скорости. Ничего критического в погоде и ветре не было. У мужиков я тоже не видел проблем в том, чтоб они полтинник пробежали. Сегодня даже не рассматривали вопрос о сокращении. Но это абсолютно правильно, что пробежали столько, сколько изначально планировалось, потому что гонки 30 и 50 км должны быть.
Сразу после гонки у Татьяны были слёзы, обида, потому что проиграла в борьбе на финише. Когда детали начали обсуждать, сказала, что были спазмы по ходу гонки. У неё такое случалось и здесь. Позавчера сделали работу, и она не смогла сделать максимальный отрезок. Сегодня, честно сказать, даже не рассчитывал на медаль, нужно было, чтоб она ровно прошла.
У неё спазмируются дыхательные пути, здесь надо разбираться. Потому что, видимо, это происходит на морозе, и когда сильный порывистый ветер. Думаю, что это связано с дыхательными мышцами. Они спазмируются, и она не может их расслабить или наоборот напрячь. Это всё началось после того, как она в сентябре переболела ковидом. Мы слишком сильно хотели и очень рано поехали в горы. И как раз с октября началась эти проблемы с дыханием. В начале даже на обычных тренировках, потом только на интервальных осталось. И сейчас это происходит только в мороз. И на классике, и в эстафете в достаточно тёплое время у неё не было таких проблем», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 20 февраля 2022
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