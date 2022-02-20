Россия заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине

Сборная России заняла второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по общему количеству завоёванных медалей. На счету российских спортсменов 32 награды: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Первое место заняла Норвегия — 37 медалей (16-8-13), третьей стала Германия — 27 (12-10-5).

Сборная России завоевала на Олимпийских играх в Пекине рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на зимних Играх. Предыдущий рекорд — 30 медалей на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В вечер после завершения тех Игр у российской команды было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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