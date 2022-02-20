«Думала, умру на финише». Диггинс призналась, что выступала в марафоне на фоне отравления

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала завоевание серебряной медали в марафоне на 30 км свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Для Диггинс это вторая награда Игр. Также американка стала бронзовым призёром личного спринта.

«Гонка вышла эмоциональной. Это была одна их самых сложных вещей, что я делала за свою жизнь, особенно потому, что 30 часов назад у меня было пищевое отравление. Именно поэтому я думала, что умру на финише (смеётся).

Ноги сводило судорогой все последние 17 км дистанции. Не знаю, как я добралась до финиша. Это поразительно. Все последние капли моей энергии ушли на эту гонку. Но нас так хорошо поддерживали болельщики, что я подумала, что не могу сдаться, сегодня я должна была отдать всё, что у меня было. Я правда очень, очень старалась.

Когда я проснулась вчера утром, практически всё, что я ела, выходило из меня обратно. Поэтому почти весь день провела в постели и заставляла себя есть. К счастью, всё было не совсем плохо, но 24 часа назад я чувствовала себя не очень.

У нас потрясающе катили лыжи. Наша сервис-бригада хорошо поработала. Я старалась провести умную гонку, потом осмелела, поэтому, когда Терезе начала отъезжать, я попыталась зацепиться, но не сумела. После это я решила, что просто опущу голову и буду ехать по собственным ощущениям. Возможно, это была лучшая моя гонка за всю жизнь, не буду лгать. Кроме того, она была одной из самых тяжёлых за всю мою жизнь. Это были эмоциональные американские горки, но я так счастлива, что доехала до финиша. Завоевать медали в спринте и дистанционной гонке – для меня предел мечтаний. Я всю свою жизнь стараюсь быть спортсменом-универсалом, так что это правда круто», — сказала Диггинс на пресс-конференции.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.