«Чего-то здесь не хватает». Александр Большунов показал фото с олимпийскими медалями

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал фото с медалями, которые он завоевал на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Чего-то здесь не хватает», — подписал снимок Александр.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Играх-2022, в которых принял участие: три золотые медали выиграл в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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