Кентен Фийон Майе и Эльвира Эберг понесут флаги своих стран на церемонии закрытия ОИ

Стали известны все знаменосцы команд-участниц Олимпийских игр – 2022 на церемонии закрытия. Флаги своих стран понесут конькобежки Мартина Сабликова (Чехия) и Ирене Схаутен (Нидерланды), лыжница Криста Пярмякоски (Финляндия), фигуристы Лука Берулава (Грузия) и Адриан Диаз (испания), биатлонисты Марте Рёйселанд (Норвегия), Кентен Фийон Майе (Франция) и Эльвира Эберг (Швеция). Последняя может претендовать на звание самого молодого знаменосца – только через неделю младшей Эберг исполняется 23 года. На Играх в Пекине она завоевала три медали – золото в женской эстафете и серебро в спринте и гонке преследования.

Отметим, что российский знаменосец трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выйдет на арену 46-м, непосредственно перед Фийон Майе.

пройдёт церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр начнётся в15:00 мск. В прямом эфире её покажет «Первый канал».